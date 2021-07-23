В Самарской области дом и баня загорелись из-за неправильного использования печи

В четверг, 22 июля, в Красноярском районе Самарской области произошел пожар в частном доме, сообщает региональное ГУ МЧС.

Пожар начался около 11:39 ул. Кооперативной, 167 в с. Красный Яр. Горели кровля частного дома и бани на 80 кв. м.

В 12:38 возгорание ликвидировали. Пострадавших нет. По предварительным данным, причиной пожара было нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.