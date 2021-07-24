В Самарской области 329 человека заразились коронавирусом за сутки

В субботу, 24 июля, в Самарской области выявили 329 новых заражений коронавирусом, сообщает стопкоронавирус.рф.
Всего с начала пандемии в регионе заразились 73 606 человек. 69 037 из них уже выздоровели, в том числе 224 за последние сутки.
Также за сутки погибли 13 зараженных. А за все время — 2554.
В России за последние сутки зафиксировали 23 947 зараженных, а всего — 6 102 469. Скончались за день 799 пациентов, выздоровели — 21 951. За все время пандемии в РФ умерли 153 095 заразившихся, а выздоровели — 5 471 956.
Последние комментарии
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
((((
Очередная реклама вакцинации ((((
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.