В Самарской области 329 человека заразились коронавирусом за сутки

В субботу, 24 июля, в Самарской области выявили 329 новых заражений коронавирусом, сообщает стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в регионе заразились 73 606 человек. 69 037 из них уже выздоровели, в том числе 224 за последние сутки.

Также за сутки погибли 13 зараженных. А за все время — 2554.

В России за последние сутки зафиксировали 23 947 зараженных, а всего — 6 102 469. Скончались за день 799 пациентов, выздоровели — 21 951. За все время пандемии в РФ умерли 153 095 заразившихся, а выздоровели — 5 471 956.