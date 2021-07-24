В Самарской области модернизируют мощности для реабилитации переболевших пациентов

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел выездное совещание по вопросу модернизации мощностей для реабилитации пациентов после заболеваний, в том числе COVID-19.

Вопросы развития системы здравоохранения, в том числе реабилитации пациентов, обсуждали на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое 19 июля провел президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил: несмотря на сложные испытания, необходимо мобилизовать ресурсы на борьбу с коронавирусом и последовательно двигаться вперед. "Наша страна должна не просто отвечать на вызовы, а стремиться быть лидером глобальных изменений. У нас для этого есть все. Нужно при этом ставить и решать текущие вопросы, их много копится каждый день, но нельзя забывать про системные задачи, в единой логике долгосрочного развития нужно сочетать одно и второе", — подчеркнул Владимир Путин.

Тогда же председатель Правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о новых стратегических инициативах. Одна из таких инициатив касается восстановления здоровья людей после перенесенных заболеваний и травм. "Планируем модернизировать систему медицинской реабилитации, чтобы через 10 лет практически все отделения и центры медицинской реабилитации были оснащены современным оборудованием. Причем не менее половины техники будет российского производства", — подчеркнул на заседании глава кабмина.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что программу по медицинской реабилитации расширят, не ограничиваясь теми, кто переболел COVID-19. "С 2022 года начнется планомерное развитие инфраструктуры, к 2024 году будут дооснащены современным оборудованием около 75% всех отделений и центров реабилитации. Охват граждан медицинской реабилитацией увеличится более чем в два раза, в том числе за счет расширения реабилитационной помощи на амбулаторном этапе", — подчеркнула она.

Самара включилась в работу по реабилитации пациентов поле коронавируса одной из первых. По поручению губернатора отделения реабилитации заработали на базе ряда санаториев, расположенных на территории региона. С начала года в них пролечились уже более 3 тыс. человек.

Также по поручению губернатора региональный минздрав формирует планы по модернизации отделений реабилитации, подачу заявок на получение федеральной поддержки и инвестиционные предложения для коммерческих партнеров.

Одно из отделений, на базе которого сегодня проходят реабилитацию люди, перенесшие коронавирус, — реабилитационное отделение № 1 СОКБ им. Середавина, открытое в конце 2020 г. на базе бывшего санатория "Можайский". Жители региона могут пройти медицинскую реабилитацию в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи.

Сюда на долечивание направляют пациентов, перенесшие болезнь в среднетяжелой и тяжелой форме, которым требуется дальнейшее круглосуточное наблюдение в стационаре. Курс продолжается от 11 до 14 дней. Процедуры проводят ежедневно в залах ЛФК, кабинетах физиотерапии и психологической разгрузки. С начала работы отделения реабилитацию в "Можайском" прошли 1715 пациентов.

Главный внештатный реабилитолог министерства здравоохранения Самарской области Анна Шишкина рассказала, что здесь в частности, с выздоравливающими проводят занятия на дыхательном тренажере-массажере "Универсал-2011", который разработали и производят в Самарской области. Он позволяет проводить тренировки дыхательной мускулатуры с созданием сопротивления, как на фазе вдоха, так и на фазе выдоха. Это помогает восстановить дыхательную и сердечно-сосудистую системы организма. "Мы оцениваем результаты по функциональным тестовым шкалам — эффект колоссальный", — рассказали сотрудники отделения.

На базе отделения губернатор провел выездное совещание по развитию программ реабилитации. Также Дмитрий Азаров проверил условия, в которых лечатся пациенты: процедурные кабинеты, палаты, столовую, бассейн. Дмитрий Азаров пообщался с пациентами и сотрудниками медучреждения, его интересовало, какая помощь необходима медикам, какие есть возможности у отделения: "Я приехал посмотреть, что надо поправить. Мы попросили министерство обороны, с учетом особой ситуации, связанной с развитием пандемии, передать нам этот санаторий, чтобы организовать здесь долечивание людей, которые в нем нуждаются. Это дает нам, в том числе возможность разгрузить койки в ковид-госпиталях. Здесь находятся люди, которым не требуется экстренная, интенсивная терапия".

Один из пациентов медучреждения — самарец Михаил Шатровский рассказал, что три недели лечился от ковида: "Поражение легких составило 25%, но лечение проходило тяжело, не было тенденции к улучшению. Врачи порекомендовали пройти реабилитацию. Здесь я прохожу восстанавливающие процедуры. Выписать должны через неделю".

"Есть ощущение, что силы приходят? — спросил глава региона. — Потому что у меня после ковида была заметная слабость".

Михаил ответил, что силы возвращаются и этому во многом способствует обстановка: "Здесь можно выйти во двор, погулять, а в больнице — куда там выйдешь? Номера хорошие — туалет, душ".

Также глава региона поинтересовался у Михаила, прививался ли он от коронавируса. "Не успел. Но теперь советую всем прививаться. Молодых это тоже касается", — ответил он. "Вакцинироваться лучше, чем болеть", — согласился Дмитрий Азаров.

Пациенты также обратили внимание на недостаток информирования о том, что именно необходимо брать с собой при поступлении в отделение реабилитации. Сюда направляют на долечивание, в том числе ителей муниципальных районов, и в случае отсутствия той или иной принадлежности родственники не всегда могут ее оперативно привезти. Губернатор дал поручение главврачу Самарской областной клинической больницы Сергею Пушкину обеспечить пациентов всеми необходимыми бытовыми принадлежностями, а министру здравоохранения региона Армену Беняну — составить памятку, что необходимо иметь при себе пациентам, отправляющимся на реабилитацию.