Самарская область в топ-3 регионов по числу впервые заболевших раком

Самарская область по итогам 2020 г. входит в тройку регионов с наибольшим количеством впервые выявленных злокачественных новообразований из расчета на 100 тысяч населения. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистического сборника Минздрава России, в топ-3 также входят Севастополь и Сахалинская область.

Меньше всего уровень заболеваемости в республиках Дагестан, Чечня и Ингушетия.

В целом по стране число выявляемых впервые у пациентов злокачественных новообразований из расчета на 100 тысяч населения, которое последовательно увеличивалось с 1995 г., в 2020 г. снизилось. Всего в прошлом году было выявлено впервые более полумиллиона случаев рака.

"Число впервые выявленных злокачественных новообразований в Российской Федерации на 100 000 населения: 1995 год – 279,1... 2019 год – 436,3, 2020 год – 378,9", - говорится в сборнике.

Всего в 2020 г. впервые было выявлено 556 036 злокачественных новообразований, уточняется в документе.