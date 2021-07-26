Самарская область в топ-3 регионов по числу впервые заболевших раком

Самарская область по итогам 2020 г. входит в тройку регионов с наибольшим количеством впервые выявленных злокачественных новообразований из расчета на 100 тысяч населения. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистического сборника Минздрава России, в топ-3 также входят Севастополь и Сахалинская область.
Меньше всего уровень заболеваемости в республиках Дагестан, Чечня и Ингушетия.
В целом по стране число выявляемых впервые у пациентов злокачественных новообразований из расчета на 100 тысяч населения, которое последовательно увеличивалось с 1995 г., в 2020 г. снизилось. Всего в прошлом году было выявлено впервые более полумиллиона случаев рака.
"Число впервые выявленных злокачественных новообразований в Российской Федерации на 100 000 населения: 1995 год – 279,1... 2019 год – 436,3, 2020 год – 378,9", - говорится в сборнике.
Всего в 2020 г. впервые было выявлено 556 036 злокачественных новообразований, уточняется в документе.
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Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
((((
Очередная реклама вакцинации ((((
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.