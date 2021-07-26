Самарский рапирист Кирилл Бородачев прошел в четвертьфинал Олимпиады

Самарский рапирист Кирилл Бородачев в олимпийском турнире победил в 1/8 финала Ника Иткина (США), передает пресс-служба регионального минспорта.

По итогам встречи счет составил - 15:13. Кирилл победил американца Ника Иткина, который ранее выбил из борьбы его брата – Антона Бородачева. В 1/16 финала Иткин нанес поражение Антону со счетом 15:11.