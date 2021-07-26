В Самаре экс-следователя полиции признали виновной в фальсификации дела

В пятницу, 23 июля, Октябрьский районный суд вынес приговор по делу бывшего старшего следователя райотдела полиции Оксаны Удаловой. Женщина была признана виновной в фальсификации доказательств по уголовному делу и приговорена к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако она была освобождена от уголовной ответственности из-за истечения срока давности, сообщили в суде.

Напомним, уголовного преследования майора Удаловой, три года назад ушедшей на пенсию, добились пострадавшие по делу о жестоком избиении, которое она расследовала.

В ноябре 2010 г. в Самаре у станции метро "Московская" компания из шести подвыпивших молодых людей "из хулиганских побуждений" накинулась на незнакомого им бизнесмена Олега Майкова и стала избивать его. Пострадала и находившаяся с ним женщина-коллега. В ходе избиения мужчина лишился часов стоимостью $17 тысяч, а женщина — сотового телефона.

Избиение остановили проезжавшие мимо полицейские, которым удалось задержать трех нападавших. Позднее был установлен еще один.

Первоначально выносился отказ в возбуждении дела. Из показаний пострадавшего следует, что весной 2011 г., после того как дело все-таки было возбуждено, он общался со следователем Оксаной Удаловой, которая говорила, что оно расследуется, но затем перестала отвечать на звонки и уклонялась от встреч. В феврале 2012 г. дело было закрыто по причине неустановления виновных лиц.

В конце 2012 г. дело было возобновлено и направлено в Следственный комитет.

Защита пострадавших обнаружила в деле сомнительные протоколы следственных действий, где потерпевший якобы указывал, что никакого вреда ему причинено не было. При проведении проверки были установлены факты фальсификации подписи потерпевшего в протоколе его допроса, протоколах очных ставок, проведенных между ним и подсудимыми.

Экспертиза установила, что в протоколе допроса потерпевшего фраза "мною прочитано, записано верно, замечаний не имею" выполнена рукой Удаловой. Подделывала ли она и подписи, экспертиза не устанавливала из-за сложности исследования. В результате все эти документы были признаны недопустимыми доказательствами.

В результате дело об избиении расследовалось восемь лет - приговор был вынесен только в апреле 2018 года. Тогда лишь один из нападавших получил условный срок, остальные были освобождены от наказания в связи с истечением срока давности. В решении суда было зафиксировано, что предварительное следствие велось недобросовестно и игнорировало законные права потерпевших.