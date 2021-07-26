В Самаре экс-следователя полиции признали виновной в фальсификации дела

В пятницу, 23 июля, Октябрьский районный суд вынес приговор по делу бывшего старшего следователя райотдела полиции Оксаны Удаловой. Женщина была признана виновной в фальсификации доказательств по уголовному делу и приговорена к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако она была освобождена от уголовной ответственности из-за истечения срока давности, сообщили в суде.
Напомним, уголовного преследования майора Удаловой, три года назад ушедшей на пенсию, добились пострадавшие по делу о жестоком избиении, которое она расследовала.
В ноябре 2010 г. в Самаре у станции метро "Московская" компания из шести подвыпивших молодых людей "из хулиганских побуждений" накинулась на незнакомого им бизнесмена Олега Майкова и стала избивать его. Пострадала и находившаяся с ним женщина-коллега. В ходе избиения мужчина лишился часов стоимостью $17 тысяч, а женщина — сотового телефона.
Избиение остановили проезжавшие мимо полицейские, которым удалось задержать трех нападавших. Позднее был установлен еще один.
Первоначально выносился отказ в возбуждении дела. Из показаний пострадавшего следует, что весной 2011 г., после того как дело все-таки было возбуждено, он общался со следователем Оксаной Удаловой, которая говорила, что оно расследуется, но затем перестала отвечать на звонки и уклонялась от встреч. В феврале 2012 г. дело было закрыто по причине неустановления виновных лиц.
В конце 2012 г. дело было возобновлено и направлено в Следственный комитет.
Защита пострадавших обнаружила в деле сомнительные протоколы следственных действий, где потерпевший якобы указывал, что никакого вреда ему причинено не было. При проведении проверки были установлены факты фальсификации подписи потерпевшего в протоколе его допроса, протоколах очных ставок, проведенных между ним и подсудимыми.
Экспертиза установила, что в протоколе допроса потерпевшего фраза "мною прочитано, записано верно, замечаний не имею" выполнена рукой Удаловой. Подделывала ли она и подписи, экспертиза не устанавливала из-за сложности исследования. В результате все эти документы были признаны недопустимыми доказательствами.
В результате дело об избиении расследовалось восемь лет - приговор был вынесен только в апреле 2018 года. Тогда лишь один из нападавших получил условный срок, остальные были освобождены от наказания в связи с истечением срока давности. В решении суда было зафиксировано, что предварительное следствие велось недобросовестно и игнорировало законные права потерпевших.
Последние комментарии
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!