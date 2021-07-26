В Самаре 2 августа открывается Региональный центр обслуживания потребителей

Со 2 августа АО "Самарская сетевая компания" приглашает жителей Самары и Самарской области на обслуживание в Региональный центр обслуживания потребителей по адресу: Самара, ул. Ново-Садовая, 106, БЦ "ЗИМ" (ранее ТД "Захар"), 2Б этаж.

На единой комфортабельной площадке РЦОП граждане смогут не только получить услуги сетевой организации, но и решить вопросы электро-, газо-, водоснабжения в одном месте без необходимости передвижений по городу между офисами разных ресурсоснабжающих компаний.

В РЦОП будут представлены фронт-офисы РКС-Самара, Средневолжской газовой компании, Самарской сетевой компании, Самараэнерго, Самарагорэнергосбыта, Самарской электросетевой компании и Регионального агентства энергоэффективных и информационных технологий.

График работы Регионального центра обслуживания потребителей: пн-чт с 08:00 до 17:00, пт 08:00 — 16:00.

В условиях необходимости противодействия распространению коронавирусной инфекции прием потребителей АО "Самарская сетевая компания" в РЦОП будет осуществляться только по предварительной записи по телефону 8 800 222 94 22.