В Самаре 2 августа открывается Региональный центр обслуживания потребителей

Со 2 августа АО "Самарская сетевая компания" приглашает жителей Самары и Самарской области на обслуживание в Региональный центр обслуживания потребителей по адресу: Самара, ул. Ново-Садовая, 106, БЦ "ЗИМ" (ранее ТД "Захар"), 2Б этаж.
На единой комфортабельной площадке РЦОП граждане смогут не только получить услуги сетевой организации, но и решить вопросы электро-, газо-, водоснабжения в одном месте без необходимости передвижений по городу между офисами разных ресурсоснабжающих компаний.
В РЦОП будут представлены фронт-офисы РКС-Самара, Средневолжской газовой компании, Самарской сетевой компании, Самараэнерго, Самарагорэнергосбыта, Самарской электросетевой компании и Регионального агентства энергоэффективных и информационных технологий.
График работы Регионального центра обслуживания потребителей: пн-чт с 08:00 до 17:00, пт 08:00 — 16:00.
В условиях необходимости противодействия распространению коронавирусной инфекции прием потребителей АО "Самарская сетевая компания" в РЦОП будет осуществляться только по предварительной записи по телефону 8 800 222 94 22.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.