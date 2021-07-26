16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Экс-министр транспорта Самарской области выдвинулся в Госдуму Виктор Полянский: "Камеры дисциплинируют всех участников избирательных отношений" Галина Николаева: Видеонаблюдение позволит в полной мере реализовать возможность наблюдения за выборами Татьяна Прокопавичене: "Видеонаблюдение на выборах - это элемент контроля" Владислав Волков: "Новый порядок видеонаблюдения исключит злоупотребления"

Выборы Власть и политика

Экс-министр транспорта Самарской области выдвинулся в Госдуму

ТОЛЬЯТТИ. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 200
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Бывший министр транспорта Самарской области Борис Ардалин выдвинул свою кандидатуру в депутаты Государственной думы по Тольяттинскому одномандатному округу № 159. Об этом сообщает облизбирком.

70-летний Ардалин выдвинут от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость".

Борис Ардалин с 1982 г. по 1990 г. был первым секретарем Куйбышевского обкома ВЛКСМ. В 1998–2006 гг. работал председателем правления, а затем президентом Торгово-промышленной палаты Самарской области. В 2006–2007 гг. был министром транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области. Ему аффилирован ряд строительных компаний.

Напомним, сейчас в Госдуме 159 округ представляет Владимир Бокк, избиравшийся от "Единой России". В этом году он не выдвигался на партийных праймериз как кандидат в Госдуму. От "Единой России" по округу выдвинута студентка ТГУ и волонтер Ирина Долгополова. 

Фаворитом выборов в округе считается — действующий депутат Госдумы Леонид Калашников, представляющий КПРФ.

"Справедливая Россия" выдвинула по этому округу директора и владельца группы аграрных предприятий "Волга", депутата гордумы Тольятти Ивана Попова, ЛДПР — бизнесмена Александра Котляра, партия "Родина" - сопредседателя регионального штаба ОНФ Вадима Нуждина, "Партия роста" — врача Олега Бурлака, "Партия Зеленые" — советника гендиректора ООО" Управляющая компания "ДСК-Групп" Евгения Зверева, "Новые люди" — безработного Андрея Урусова, "рРоссийская партия свободы и справедливости" - упаковщика Николая Степанова.

Гид потребителя

Последние комментарии

Аркадий Соларев 23 марта 2018 11:12 Олег Матвейчев: "В Самарской области снизились протестные настроения"

Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"

Олег Залялов 18 марта 2018 13:49 Самарцы делятся в соцсетях своими впечатлениями с избирательных участков

весенний?

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

Александр Малышев 14 сентября 2014 20:00 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...

Фото на сайте

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1