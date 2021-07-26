Экс-министр транспорта Самарской области выдвинулся в Госдуму

Бывший министр транспорта Самарской области Борис Ардалин выдвинул свою кандидатуру в депутаты Государственной думы по Тольяттинскому одномандатному округу № 159. Об этом сообщает облизбирком.

70-летний Ардалин выдвинут от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость".

Борис Ардалин с 1982 г. по 1990 г. был первым секретарем Куйбышевского обкома ВЛКСМ. В 1998–2006 гг. работал председателем правления, а затем президентом Торгово-промышленной палаты Самарской области. В 2006–2007 гг. был министром транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области. Ему аффилирован ряд строительных компаний.

Напомним, сейчас в Госдуме 159 округ представляет Владимир Бокк, избиравшийся от "Единой России". В этом году он не выдвигался на партийных праймериз как кандидат в Госдуму. От "Единой России" по округу выдвинута студентка ТГУ и волонтер Ирина Долгополова.

Фаворитом выборов в округе считается — действующий депутат Госдумы Леонид Калашников, представляющий КПРФ.

"Справедливая Россия" выдвинула по этому округу директора и владельца группы аграрных предприятий "Волга", депутата гордумы Тольятти Ивана Попова, ЛДПР — бизнесмена Александра Котляра, партия "Родина" - сопредседателя регионального штаба ОНФ Вадима Нуждина, "Партия роста" — врача Олега Бурлака, "Партия Зеленые" — советника гендиректора ООО" Управляющая компания "ДСК-Групп" Евгения Зверева, "Новые люди" — безработного Андрея Урусова, "рРоссийская партия свободы и справедливости" - упаковщика Николая Степанова.