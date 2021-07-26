Виктор Кудряшов поручил до 1 сентября подготовить предложения по перспективным объектам строительства

В понедельник, 26 июля, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел оперативное совещание, в котором приняли участие руководители министерств и ведомств, главы муниципалитетов Самарской области.
На оперативном совещании была заслушана информация регионального проектного офиса о статусе реализации региональных составляющих национальных и федеральных проектов в Самарской области. Общая сумма кассового исполнения областного бюджета по расходам, предусмотренным на национальные проекты, по состоянию на 23 июля составила 55,92% от плана. Что касается закупочных процедур, заключено контрактов на сумму более 10,2 млрд рублей (70,17% от плана).
Виктор Кудряшов, обращаясь к руководителям министерств и ведомств, подчеркнул, что в настоящее время, когда формируется федеральный бюджет, важно активно взаимодействовать с федеральными министерствами по региональным и муниципальным объектам.
Председатель Правительства Самарской области поручил коллегам до 1 сентября подготовить предложения по перспективным объектам строительства: "На сегодняшний день мы активно используем проектный задел, который создавали, в том числе, под мероприятия национальных проектов. Появление новых механизмов на федеральном уровне уже показало, что в течение ближайших двух-трех лет может возникнуть определенный дефицит проектов. Поэтому прошу в течение месяца такую работу провести. В первую очередь в приоритете поручения Губернатора, и, конечно, мероприятия нацпроектов".
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.