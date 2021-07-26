Виктор Кудряшов поручил до 1 сентября подготовить предложения по перспективным объектам строительства

В понедельник, 26 июля, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел оперативное совещание, в котором приняли участие руководители министерств и ведомств, главы муниципалитетов Самарской области.

На оперативном совещании была заслушана информация регионального проектного офиса о статусе реализации региональных составляющих национальных и федеральных проектов в Самарской области. Общая сумма кассового исполнения областного бюджета по расходам, предусмотренным на национальные проекты, по состоянию на 23 июля составила 55,92% от плана. Что касается закупочных процедур, заключено контрактов на сумму более 10,2 млрд рублей (70,17% от плана).

Виктор Кудряшов, обращаясь к руководителям министерств и ведомств, подчеркнул, что в настоящее время, когда формируется федеральный бюджет, важно активно взаимодействовать с федеральными министерствами по региональным и муниципальным объектам.

Председатель Правительства Самарской области поручил коллегам до 1 сентября подготовить предложения по перспективным объектам строительства: "На сегодняшний день мы активно используем проектный задел, который создавали, в том числе, под мероприятия национальных проектов. Появление новых механизмов на федеральном уровне уже показало, что в течение ближайших двух-трех лет может возникнуть определенный дефицит проектов. Поэтому прошу в течение месяца такую работу провести. В первую очередь в приоритете поручения Губернатора, и, конечно, мероприятия нацпроектов".