В Самарской области госпитализируется 40% больных коронавирусом

В Самарской области 40% пациентов с коронавирусом лечатся в условиях госпиталей. Такая информация была озвучена в понедельник, 26 июля, на заседании регионального оперативного штаба.

Для сравнения — осенью-зимой прошлого года удавалось добиться соотношения амбулаторных и госпитализированных пациентов в 80% к 20%.

По словам министра здравоохранения области Армена Беняна, в госпитали попадают пациенты, уже требующие интенсивной терапии. Растет расход медицинского кислорода. Это свидетельство того, что усиливается тяжесть течения заболевания.

В госпиталях лечится почти 3 тыс. пациентов с коронавирусом и подозрением на него, за прошедшую неделю общее количество стационарных пациентов увеличилось на 400 человек. В среднем ежедневно госпитализируется около 220 человек.

Госпитальная база на прошлой неделе пополнилась еще одним медучреждением: за два дня были развернуты 180 коек в восьмой горбольнице Самары. 26 июля был открыт модульный госпиталь на 60 коек в больнице Середавина. В ближайшие дни запланированы к вводу еще порядка 300 мест в тольяттинской городской клинической больнице № 1 и Сызранской центральной горбольнице.

Рост заболеваемости COVID-19 происходит во всех возрастных группах, при этом наибольшие цифры отмечаются в группах 18-29 и 30-49 лет. Увеличилось число заносов инфекции в трудовые коллективы: за минувшую неделю сотрудники службы отработали 580 таких случаев.

Так как растет количество обращений, медикам вновь требуется помощь: по решению оперштаба муниципалитеты предоставят автотранспорт для мобильных бригад врачей. Также в ближайшее время будут обсуждаться меры, направленные на улучшение работы скорой медицинской помощи.

"Особенности этой волны — агрессивность вируса: посмотрите, кто у нас инфицирован — в разы повысилась заболеваемость среди молодых. Сегодня это наша реальность, и она требует соответствующих мер. К сожалению, со стороны глав городских и муниципальных образований не проводится соответствующей пристальной контрольной работы. Нужно это исправлять", — отметил зампред регионального правительства Александр Фетисов.