В Самарской области растет заболеваемость ОРВИ

В Самарской области растет заболеваемость заболеваемость ОРВИ и внебольничной пневмонией. за последнюю неделю она выросла на 6,1% и 5,7% в соответственно.Такие данные были приведены на заседании регионального оперативного штаба в понедельник, 26 июля.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года случаев ОРВИ зафиксировано в два раза больше, а внебольничных пневмоний – во столько же меньше.