Самарская область приблизилась к 50%-ному охвату вакцинацией от коронавируса

В Самарской области привиты от коронавируса двумя компонентами 553 тыс. человек. Еще 753 тыс. сделали первую прививку.
По данным регионального оперативного штаба, заседание которого прошло 26 июля, по предварительным оценкам, область приблизилась к 50%-ному охвату вакцинацией.
В Камышлинском и Хворостянском раойнах уже привито 60% процентов жителей. Планируется, что к 1 сентября этот процент будет достигнут в Шенталинском, Исаклинском, Елховском, Челно-Вершинском, Клявлинском, Борском, Красноармейском районах.
Чтобы помочь медикам и ускорить ввод данных о прошедших вакцинацию жителях в систему учета, к этой работе по решению оперштаба будут привлекать волонтеров из числа студентов-медиков.
Последние комментарии
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
((((
Очередная реклама вакцинации ((((
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.