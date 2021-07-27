Самарская область приблизилась к 50%-ному охвату вакцинацией от коронавируса

В Самарской области привиты от коронавируса двумя компонентами 553 тыс. человек. Еще 753 тыс. сделали первую прививку.

По данным регионального оперативного штаба, заседание которого прошло 26 июля, по предварительным оценкам, область приблизилась к 50%-ному охвату вакцинацией.

В Камышлинском и Хворостянском раойнах уже привито 60% процентов жителей. Планируется, что к 1 сентября этот процент будет достигнут в Шенталинском, Исаклинском, Елховском, Челно-Вершинском, Клявлинском, Борском, Красноармейском районах.

Чтобы помочь медикам и ускорить ввод данных о прошедших вакцинацию жителях в систему учета, к этой работе по решению оперштаба будут привлекать волонтеров из числа студентов-медиков.