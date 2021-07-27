Нефтехимики провели экологическую акцию по восполнению рыбных ресурсов Волги

Популяцию краснокнижной стерляди в Волге в очередной раз пополнили сотрудники Новокуйбышевской нефтехимической компании, дочернего общества ПАО "НК "Роснефть".

Предприятие участвует в искусственном воспроизводстве рыбных ресурсов не только для увеличения численности, но и для сохранения биологического разнообразия речной фауны.

ПАО "НК "Роснефть" и ее дочерние общества нацелены на минимизацию воздействия на окружающую среду и реализуют ряд комплексных программ по сохранению и восстановлению природных ресурсов.

Нефтехимики традиционно участвуют в восполнении фауны Волги, и за последние несколько лет количество мальков, выпущенных сотрудниками АО "ННК", превысило 435 тысяч особей.

Сотрудники Средневолжского территориального управления "Росрыболовства" отмечают, что благодаря таким экологическим акциям поголовье стерляди, толстолобика и сазана в Волге увеличивается год от года.

"Усилия предприятий компании "Роснефть" по восполнению стерляди в Волге дают хорошие результаты, — рассказал Владимир Кадушников, государственный инспектор отдела контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Средневолжского территориального управления "Росрыболовства". — И сегодня уже встал вопрос о выводе стерляди из Красной книги".

Акции по восполнению рыбных ресурсов — лишь одно из направлений экологической политики предприятия. Нефтехимики активно участвуют во многих экологических проектах, в том числе в благоустройстве и Новокуйбышевска, уборке береговых линий рек Криуша, Татьянка, Волга, озера Сакулино. Так, в июле Новокуйбышевская нефтехимическая компания отмечена дипломом за участие во всероссийской экологической акции "Зеленая Весна-2021", за инициативу и значимый вклад в охрану окружающей среды.

А на осень нефтехимики уже запланировали проведение очередной акции по выпуску мальков — в Волгу отправится более 64 тысяч мальков сазана.