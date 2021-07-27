В Самаре начался ремонт улицы Владимирской

В Самаре в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" стартовал ремонт улицы Владимирской, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Протяженность участка составляет почти 2 км, в работе чуть больше 22 тыс. кв. м. По словам главного специалиста сектора контроля за ремонтом автомобильных дорог и объектов благоустройства МБУ Самары "Дорожное хозяйство" Артёма Кистанова, работы ведутся, в основном, ночью. В них задействовано четыре самосвала, одна установка холодного фрезерования.

Сейчас с объемом работ, запланированным в рамках муниципального контракта, подрядчик справился на 48%.

Всего в 2021 г. только методом больших "карт" планируют обновить покрытие на 26 участках дорог, в том числе и по улице Владимирской.