В Самаре начался ремонт улицы Владимирской

В Самаре в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" стартовал ремонт улицы Владимирской, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Протяженность участка составляет почти 2 км, в работе чуть больше 22 тыс. кв. м. По словам главного специалиста сектора контроля за ремонтом автомобильных дорог и объектов благоустройства МБУ Самары "Дорожное хозяйство" Артёма Кистанова, работы ведутся, в основном, ночью. В них задействовано четыре самосвала, одна установка холодного фрезерования.
Сейчас с объемом работ, запланированным в рамках муниципального контракта, подрядчик справился на 48%.
Всего в 2021 г. только методом больших "карт" планируют обновить покрытие на 26 участках дорог, в том числе и по улице Владимирской.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.