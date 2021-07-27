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Страхование Финансы

"Росгосстрах": угонщики выбирают кроссоверы

САМАРА. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам первого полугодия 2021 года количество заявлений по риску "угон" застрахованных по каско в "Росгосстрахе" автомобилей снизилось почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали эксперты компании.

В пятерку пользующихся у злоумышленников спросом попали Hyundai Tucson, Kia Sorento Prime, Lexus RX, Toyota Camry и Mitsubishi Outlander. За исключением Toyota Camry, в списке "востребованных" оказались автомобили повышенной проходимости — кроссоверы. Вместе с тем второе место по угоняемости в модельном ряду Toyota уверенно занял внедорожник Land Cruiser 150 Prado.

Также среди наиболее угоняемых оказались Nissan X-Trail и Qashqai, Mercedes-Benz E-Klasse, Volkswagen Transporter, Mazda CX-5.

Отечественный производитель в этом "антирейтинге" представлен грузовым автомобилем ГАЗ 3009, который хорошо зарекомендовал себя на грунтовых дорогах и широко используется представителями малого и среднего бизнеса.

"В первую очередь на динамике обращений сказываются ограничения, связанные с очередной волной пандемии коронавируса, — говорит директор направления по управлению портфелем каско департамента анализа и моделирования "Росгосстраха" Ольга Асташкина. — Характерно, что больше половины из всех заявленных угонов приходится на Санкт-Петербург и Ленинградскую область — регион продолжает оставаться в лидерах, несмотря на то, что в первом квартале этого года число заявлений там уменьшилось втрое по сравнению с показателями 2020 года. При этом обращает на себя внимание тот факт, что средняя сумма выплат по страховым случаям в северо-западном регионе увеличилась в 1,9 раза".

Ольга Асташкина подчеркнула, что сегодняшнее снижение количества угонов — явление временное, и с отменой ограничений цифры могут заметно увеличиться. Вместе с тем, при заключении договора каско риск "угон" остается востребованным у автовладельцев, особенно у тех, чьи марки и модели автомобилей исторически пользуются у угонщиков повышенным спросом. Что касается менее востребованных у злоумышленников автомобилей, то стоимость этого риска при ценообразовании полиса каско для них настолько незначительна, что отказываться от страховой защиты в целях экономии на цене полиса автовладельцам просто нецелесообразно.

Гид потребителя

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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