"Росгосстрах": угонщики выбирают кроссоверы

По итогам первого полугодия 2021 года количество заявлений по риску "угон" застрахованных по каско в "Росгосстрахе" автомобилей снизилось почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали эксперты компании.
В пятерку пользующихся у злоумышленников спросом попали Hyundai Tucson, Kia Sorento Prime, Lexus RX, Toyota Camry и Mitsubishi Outlander. За исключением Toyota Camry, в списке "востребованных" оказались автомобили повышенной проходимости — кроссоверы. Вместе с тем второе место по угоняемости в модельном ряду Toyota уверенно занял внедорожник Land Cruiser 150 Prado.
Также среди наиболее угоняемых оказались Nissan X-Trail и Qashqai, Mercedes-Benz E-Klasse, Volkswagen Transporter, Mazda CX-5.
Отечественный производитель в этом "антирейтинге" представлен грузовым автомобилем ГАЗ 3009, который хорошо зарекомендовал себя на грунтовых дорогах и широко используется представителями малого и среднего бизнеса.
"В первую очередь на динамике обращений сказываются ограничения, связанные с очередной волной пандемии коронавируса, — говорит директор направления по управлению портфелем каско департамента анализа и моделирования "Росгосстраха" Ольга Асташкина. — Характерно, что больше половины из всех заявленных угонов приходится на Санкт-Петербург и Ленинградскую область — регион продолжает оставаться в лидерах, несмотря на то, что в первом квартале этого года число заявлений там уменьшилось втрое по сравнению с показателями 2020 года. При этом обращает на себя внимание тот факт, что средняя сумма выплат по страховым случаям в северо-западном регионе увеличилась в 1,9 раза".
Ольга Асташкина подчеркнула, что сегодняшнее снижение количества угонов — явление временное, и с отменой ограничений цифры могут заметно увеличиться. Вместе с тем, при заключении договора каско риск "угон" остается востребованным у автовладельцев, особенно у тех, чьи марки и модели автомобилей исторически пользуются у угонщиков повышенным спросом. Что касается менее востребованных у злоумышленников автомобилей, то стоимость этого риска при ценообразовании полиса каско для них настолько незначительна, что отказываться от страховой защиты в целях экономии на цене полиса автовладельцам просто нецелесообразно.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.