В библиотеке № 1 состоялись "Детективные голоса пьес"

В понедельник, 26 июля, в рамках "Театрального понедельника" в библиотеке № 1 в Самаре прошла читка киноповести Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова "Убийство в библиотеке" в исполнении проекта "Голоса пьес".

В основу сатирической пьесы легло расследование убийства академика Зубарева следователем Ячменевым. Постановка состояла из девяти картин, каждая из которых имела свои трудности и нюансы.

Во-первых, в определенных моментах важно было правильно передать интонацией ироническую мысль авторов. Во-вторых, некоторым актерам пришлось вживаться в несколько ролей одновременно, а для это важно грамотно переключать эмоции и подстраиваться под разноплановые характеры персонажей. В-третьих, режиссеру предстояло сократить подлинный текст так, чтобы точно передать образ героев.

"Это одна из сложных работ, здесь происходит погружение во время и, самое страшное, что из текста нельзя ничего "выкинуть", мы убрали мелкие моменты, но все остальное трогать нельзя", — комментирует режиссер проекта Игорь Кузнецов.

27 июля проект "Голоса пьес" проведут лекцию, посвященную Константину Сергеевичу Станиславскому. Мероприятие пройдет в 18:30 в библиотеке № 8 на у. Николая Панова, 30.