Художник Ильяс Узяев: "Когда придумали привязывать NFT к артам — мир сошел с ума"

В 2021 году продажи NFT выросли в 26 раз. При этом мало кто понимает, что такое NFT и почему люди покупают его за такие деньги. Ильяс Узяев, диджитал-художник из Самары. Он занимался оформлением телеканала 2×2, а его работа "ART feeds HEART" была продана на аукционе Foundation, одном из крупнейших аукционов криптоискусства. В интервью Волга Ньюс Ильяс рассказал о том, что это за технология, почему она стала популярной, и как NFT может изменить наш мир.

- Расскажи простыми словами, что такое NFT?

- Если проводить аналогию, NFT — подпись автора. Благодаря этому токену можно подтвердить авторство вещей, у которых нет физической копии: видео, звук, строчка кода.

С помощью NFT можно легко проверить оригинальность этих вещей, токен помогает цифровым художникам подтвердить авторские права на диджитал-картину. Если художник написал картину маслом, то легко подтвердить, что он ее автор — она есть у художника в реальном мире, в оригинальном виде.

С цифровым искусством так не работает. Цифровая копия картинки или видео была у многих, ты никак не мог подтвердить авторство. Теперь благодаря NFT это легко зафиксировать.

- Как продать свой диджитал-арт?

- Все зависит от площадки. Я продавал на Foundation, туда можно попасть только по приглашению. Сначала нужно перевести деньги в Ethereum, через кошелек MetaMask, например. Чтобы загрузить работу, нужно создать токен, для этого платится комиссия, которая идет майнерам. Вторая плата, когда выставляешь токен на торги.

Публикация моей работы стоила 150 долларов. Сейчас это намного дешевле.

Твой арт висит на сайте до тех пор, пока кто-нибудь не закинет ставку. Как только ставка принята, начинаются торги, которые идут 24 часа. Если работа не продается, можно понизить цену. Обычно 23 часа никаких ставок нет, но в последний час начинаются дикие торги.

Работа одного итальянского художника провисела со ставкой 0.5 эфира, а за последний час-два коллекционера начали бороться между собой и ставка выросла до 42 эфиров. Но бывает, что работы не продаются вообще.

- Что наиболее востребовано на рынке?

- На все воля коллекционера. Если человеку что-то нравится, то он это покупает. Все. Нужно просто верить в свою работу и составлять грамотное описание.

Есть художник, который продал один пиксель за миллион, описание было примерно таким: "Одного пикселя хватит, чтобы продать эту работу". Оно кого-то зацепило.

Нет мейнстрима, но есть коллекционеры, которые скупают определенные работы. Например, одна российская коллекционерка скупает черепа, можно попробовать сделать череп, вдруг ей понравится. Никто ничего не гарантирует. Сложный вопрос.

- Как ты пришел в NFT?

- Я работал со Степой Христофоровым (Brickspacer) на проекте 2×2. Мы делали 3D-видео, я увидел его первую работу, которую он продал на аукционе за 10 тысяч долларов. Подумал: "Вау, что происходит? Почему можно продавать какие-то видео за такие деньги?".

Потом он продал еще одну работу, начал рассказывать нам, что есть такая движуха. Сначала это было похоже на обман, никто не верил. Потом он создал комьюнити в Телеграме NFTbastards. Я вступил туда, когда там было человек 500, сейчас там тысяч 15. Там все начали узнавать друг у друга, что такое крипта, NFT.

С января этого года я хотел создать свою работу, в идеале еще и продать.

- Что изменилось в твоей работе с появлением NFT?

- Немногое. Появилось больше возможностей заработать. Например, артисты хотят делать NFT, но не все умеют это. Какому-то музыканту нужно визуализировать свою песню и залить ее на аукцион. Для этого ему нужен художник.

То есть благодаря NFT появилось два направления: создавать для себя или для кого-то другого.

Раньше диджитал-художники делали только для рекламы или соцсетей.

Многим сносит голову, когда твою картинку, на которую ты потратил три часа, покупают за 100 тысяч рублей. Ты думаешь, что станешь миллионером за два дня, а по итогу все остальные работы не покупаются.

У меня пока что была одна продажа, где-то за 60 или 70 тысяч рублей. Я сделал ее за два дня. Это бьющееся сердце, из которого исходит свет. Я придумал описание: "пока в тебе есть искусство, твое сердце бьется". Через три дня работа продалась. Я подумал, что буду каждый день делать арты и продавать их, но не получилось. Следующая работа на Binance пока что не продалась, но я планирую делать еще.

- Тебе не кажется, что сейчас просто временная мода на NFT?

- Вполне возможно. Но пока это востребовано, стоит попробовать. Даже если NFT-искусство — пузырь, то сама технология крутая, с ее помощью можно создавать электронные документы. Это как электронная подпись, она абсолютно прозрачна, это точно никакой не обман и не манипуляция.

Если это станет доступнее и дешевле, то NFT можно использовать в качестве электронного билета. Ты его не потеряешь, с ним ничего не произойдет. Просто приходишь и показываешь свой QR-код или ссылку, его сканируют, и ты проходишь.

С помощью NFT можно делать документы: на дом, машину, паспорт. Такой документ невозможно потерять, с ним ничего не случится, и его точно нельзя подделать. Перспектив очень много, но пока что это только раскручивается. Когда придумали привязывать NFT к артам — мир сошел с ума.

- Почему NFT приобрел такую популярность?

- Он приобрел популярность, когда стали тратиться большие деньги на работы. Самый пик был после продажи картины художника Beeple. Он в течение пяти тысяч дней каждый день делал по одной работе, объединил их в одну картину и в итоге продал за 70 миллионов долларов. Когда такие суммы появляются в индустрии — приходят люди, которые хотят на этом заработать, которым интересно, что произошло, почему люди вдруг покупают за такие деньги такое искусство.

- Как NFT изменил искусство?

- Например, Бэнкси продал свою работу таким образом: нарисовал арт, оцифровал его и сжег физическую копию. То есть его работа теперь только в цифре, ее ценность от этого выросла.

Но вообще на искусство это повлияло не так сильно. Не все российские галереи знакомы с IT-технологиями, с дополненной реальностью. В полной мере NFT в России нет, но говорить о нем нужно. Чем больше художников перестанут бояться нового и хотя бы узнают про такие возможности, тем быстрее будет развиваться эта технология и диджитал искусство в целом.