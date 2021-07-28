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Страхование Финансы

Сборы "Росгосстраха" в первом полугодии 2021-го на 19,3% выше прошлогодних

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За первые 6 месяцев 2021 года сборы компании "Росгосстрах" составили 48,9 млрд рублей, что на 19,3% больше, чем в первом полугодии прошлого года (40,9 млрд рублей). Выплаты клиентам компании по всем видам страхования выросли к аналогичному периоду прошлого года на 18,4% — до 19,3 млрд рублей. Прибыль до налогообложения за полугодие составила 1,8 млрд рублей, что в 4,5 раза больше, чем за первый квартал этого года. Об этом свидетельствует отчетность по ОСБУ старейшего страховщика России, готовящегося отметить в октябре этого года вековой юбилей.

Значительную часть страховой премии "Росгосстраху" принесли обязательное страхование гражданской ответственности автомобилистов и добровольное автострахование, банкострахование, страхование имущества физических и юридических лиц, добровольное медицинское страхование — как классические программы, так и "коробочные" продукты.

В каналах дистрибуции страховых продуктов "Росгосстраха" наиболее значительные темпы роста в первом полугодии продемонстрировали партнерский (115,5%), корпоративный (112,3%) и агентский (109,1%) каналы продаж. Стабильно наращивают продажи розничных полисов "Росгосстраха" и банки материнской группы — "Открытие" и "РГС Банк". Темпы роста по группе за первые 6 месяцев 2021 года составили 172,1%.

"Понятно, что в 2021-м невозможно повторить финансовые показатели прошлого года, когда во втором квартале из-за масштабных карантинных ограничений отмечалось снижение убыточности в автостраховании и личном страховании. Сейчас на результаты нашей деятельности влияют другие факторы, в том числе — и посткарантинные, — поясняет Генеральный директор "Росгосстраха" Геннадий Гальперин. — В частности, негативное влияние на результат компании оказывают ситуация на инвестиционном рынке, следствием которой стала существенная отрицательная переоценка облигаций. Также выросла убыточность в сегменте личного страхования — мы наблюдаем рост обращений застрахованных в медицинские учреждения. Традиционно в период нестабильности снижается и спрос населения на услуги добровольного страхования, не относящиеся в нашей стране к категории первой необходимости. В то же время стабильные темпы роста во всех ключевых каналах продаж и столь заметное увеличение собранной страховой премии позволяют рассчитывать на то, что юбилейный для "Росгосстраха" 2021 год будет вписан в его историю как еще один год достижений и побед".

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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