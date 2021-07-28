В офисах обслуживания Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" проходит награждение победителей первого этапа акции "На дачу — без долгов!" по итогам июня. 20 жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани получат от энергетиков кемпинговую мебель или набор для пикника.

Напомним, что для участия в акции "На дачу — без долгов!" необходимо быть добросовестным плательщиком за тепло и досрочно оплатить услуги энергокомпании за все летние месяцы. В июне все условия выполнили 160 клиентов "ЭнергосбыТ Плюс", и 20 счастливчиков, определенных случайным способом, смогут получить приятный бонус от энергетиков.

Выдача призов производится в следующих офисах обслуживания АО "ЭнергосбыТ Плюс":

— г. Самара, ул. Маяковского, 15;

— г. Тольятти, ул. Мира, 76;

— г. Новокуйбышевск, ул. Ленинградская, 4А;

— г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, 24.

"Мы впервые проводим подобную акцию, и рады, что ее уже оценили многие наши клиенты. Для граждан, планирующих провести летний отдых за городом, это удобный способ забыть о суете и мелких повседневных хлопотах и возможность получить полезные подарки", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Клиентов энергокомпании ожидают еще два этапа летней акции, по итогам которых в августе и сентябре 2021 года пройдут розыгрыши призов. Напоминаем лицевые счета пользователей услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, победивших в акции "На дачу без долгов!" в июне:

Самара

4979604100; 1021804100; 3827793100; 8508304100; 30110946123; 30199754676; 30191084066; 30323301487

Тольятти

63406315984; 63406307727; 63406314191; 30139968407; 30138960023; 30130144569

Новокуйбышевск

30129800670

Сызрань

30304504778; 30302800402; 30302802992; 30309016344; 30301524978

Подробности можно узнать на официальном сайте компании samara.esplus.ru/promo/.