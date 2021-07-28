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Губернатор Власть и политика

В Кинель-Черкассах обустроят купель около старинного храма

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 28 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в Кинель-Черкасском районеа по просьбе местных жителей приехал в один из старейших храмов губернии – Вознесения Христова.

Отец Александр рассказал руководителю области об истории этой церкви. Православный каменный храм в Кинель-Черкасской слободе начали строить на средства прихожан еще в 1833 году на месте сгоревшей деревянной церкви. Фундаментное основание выполнялось из бутового камня в несколько слоев. Пустоты между ними засыпались песком. Строилась церковь из особого красного кирпича, который скрепляли раствором с использованием куриных яиц. В 1852 году освятили центральный придел. Этот год считается датой основания прихода.

В храме богатый, очень красивый иконостас, имелось восемь колоколов. В самый большой из них звонили только в выходные и по большим православным праздникам. Службы проходили каждый день. Когда народ в храме не умещался, казаки стояли на южной паперти и через открытые двери слушали молитвы. С 1853 года при церкви была открыта церковно-приходская школа, библиотека на 270 томов.

Храм Вознесения Христова является памятником истории и культуры регионального значения. В 2015 году началась долгожданная его реставрация. Деньги, как говорится, собирали всем миром. Отремонтированы крыша, фасад, крыльцо, обновлена звонница и колокольня. На эти цели были израсходованы более 15 млн руб. — средства прихожан и меценатов. В настоящее время идет замена коммуникаций и благоустройство территории.

Жители Кинель-Черкасс обратились к руководителю региона с просьбой сделать около храма купель в рамках губернаторского проекта "СОдействие". Дмитрий Азаров инициативу поддержал и поручил администрации района готовить проект.

"Надо проводить исследования, гидрологические изыскания, чтобы во время работ ничего не нарушить. А проект благоустройства, конечно, надо делать полностью — от храма до родника, — отметил Губернатор. — Архитектура храма очень интересная, и если бы вы сделали перекличку архитектуры купели с храмом, это было бы очень важно".

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