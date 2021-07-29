В Самаре в столкновении двух гидроциклов пострадала женщина

Во вторник, 27 июля, на волге под Самарой в столкновении двух гидроциклов пострадала женщина, сообщает региональное управление МЧС.

Информация о ЧП, произошедшем в протоке Воложка, поступила в ведомство в 21:50. Одним из гидроциклов управлял мужчина, личность которого устанавливается, и 24-летняя женщина.

В результате столкновения женщина получила травмы, и была госпитализирована в медицинское учреждение.