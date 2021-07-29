В Самаре будут судить подозреваемого в сбыте наркотиков с помощью "закладок"

В Самаре будут судить парня, который оставлял закладки с наркотиками на территории города, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Ранее сотрудники ППС возле жилого дома по ул. Ново-Вокзальной заметили мужчину, который что-то пытался с прятать. Его задержали и доставили в отделение. Выяснилось, что это ранее не судимый безработный 28-летний самарец. В присутствии понятых был осмотрен его телефон и найдена информация о ранее сделанных закладках.
При проверке полученных сведений стражи правопорядка обнаружили и изъяли из тайников семь свертков с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это мефедрон. Общая масса наркотика составила более 10 граммов, что относится к значительному размеру.
В ходе следствия было установлено, что обвиняемый в середине февраля решил найти себе подработку. В Интернете молодой человек увидел объявление и наборе курьеров и связался с оператором. Позже работодатель уточнил, что его обязанность — прятать в тайниках закладки с наркотиками, и фиксировать их местонахождение с помощью фотосъемки. Самарец согласился на предложенные условия.
Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении четырех эпизодов преступлений по статье "Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере", и двух эпизодов покушения на аналогичное преступление.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Промышленный районный суд Самары для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
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Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!