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Суды Происшествия

В Самаре будут судить подозреваемого в сбыте наркотиков с помощью "закладок"

САМАРА. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре будут судить парня, который оставлял закладки с наркотиками на территории города, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Ранее сотрудники ППС возле жилого дома по ул. Ново-Вокзальной заметили мужчину, который что-то пытался с прятать. Его задержали и доставили в отделение. Выяснилось, что это ранее не судимый безработный 28-летний самарец. В присутствии понятых был осмотрен его телефон и найдена информация о ранее сделанных закладках.

При проверке полученных сведений стражи правопорядка обнаружили и изъяли из тайников семь свертков с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это мефедрон. Общая масса наркотика составила более 10 граммов, что относится к значительному размеру.

В ходе следствия было установлено, что обвиняемый в середине февраля решил найти себе подработку. В Интернете молодой человек увидел объявление и наборе курьеров и связался с оператором. Позже работодатель уточнил, что его обязанность — прятать в тайниках закладки с наркотиками, и фиксировать их местонахождение с помощью фотосъемки. Самарец согласился на предложенные условия.

Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении четырех эпизодов преступлений по статье "Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере", и двух эпизодов покушения на аналогичное преступление.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Промышленный районный суд Самары для рассмотрения по существу.

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