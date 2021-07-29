Выросло число погибших в ДТП на дороге Отрадный — Богатое

Прокуратура Богатовского района Самарской области организовала проверка в связи с ДТП на дороге Отрадный — Богатое, сообщает региональная прокуратура.
Напомним, днем 29 июля на 33 км дороги столкнулись Lada Priora и грузовик.
По уточненным данным, погибли два человека: водитель легковушки и женщина. Кроме того, пострадали двое несовершеннолетних: 16-летняя девушка, ее госпитализировали, и восьмилетняя девочка.
Деятельность правоохранителей на месте происшествия координирует и. о. прокурора Богатовского района Александр Коробов.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!