Выросло число погибших в ДТП на дороге Отрадный — Богатое

Прокуратура Богатовского района Самарской области организовала проверка в связи с ДТП на дороге Отрадный — Богатое, сообщает региональная прокуратура.

Напомним, днем 29 июля на 33 км дороги столкнулись Lada Priora и грузовик.

По уточненным данным, погибли два человека: водитель легковушки и женщина. Кроме того, пострадали двое несовершеннолетних: 16-летняя девушка, ее госпитализировали, и восьмилетняя девочка.

Деятельность правоохранителей на месте происшествия координирует и. о. прокурора Богатовского района Александр Коробов.