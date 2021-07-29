17 человек ликвидировали пожар в пос. Красная Глинка в Самаре

В среду, 28 июля, около 6:45, начался пожаре во 2-м квартале, 24 "Д" в пос. Красная Глинка в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горели резиновые изделия, оборудование и утеплитель на площади 50 кв. м.

В тушении участвовали 17 человек, в том числе два звена газодымозащитной службы. Пожар удалось ликвидировать в 7:03.

Данных о пострадавших нет. Причину возгорания и ущерб устанавливают.