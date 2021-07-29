Прокуратура начала проверку из-за ДТП с тремя погибшими в Самарской области

Прокуратура организовала проверку в связи с ДТП в Кинельском районе Самарской области, в котором погибли три человека.
Напомним, днем 29 июля на 19 км дороги Кинель — Богатое — Борское столкнулись Renault Sandero, Peugeot и грузовик MAN.
По предварительной информации, погибли три человека — водитель и два пассажира Renault.
Кинельский межрайонный прокурор Юрий Сергеев выехал на место происшествия для координации деятельности правоохранителей.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!