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ДТП Происшествия

Три человека погибли при столкновении двух легковушек и грузовика в Самарской области

КИНЕЛЬ. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 29 июля, в Кинельском районе Самарской области три человека погибли в ДТП, сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Авария произошла на 19 км дороги Кинель — Богатое — Борское. Столкнулись три автомобиля: Renault Sandero, Peugeot и грузовик MAN.

В результате погибли водитель и два пассажира Renault.

Полицейские продолжают работать на месте ДТП.

Напомним, что 19 июня на этом же отрезке трассы произошло столкновение двух легковушек, в котором погибли четыре человека.

Отметим, что с начала года в Самарской области отмечается аномальный рост числа ДТП, в которых гибнет более двух человек. Анализировать ее причины приезжала комиссия из центрального аппарата МВД.

При этом по данным ГИБДД на территории области по итогам шести месяцев 2021 г. отмечается снижение числа ДТП и раненных в них людей на 14%, однако число погибших выросло на 6,9%.

Основными причинами ДТП с погибшими в ведомстве называют выезд на полосу встречного движения, нарушение правил расположения на проезжей части, несоответствие скорости конкретным условиям движения, несоблюдение очередности проезда перекрёстков.

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