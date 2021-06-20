До четырех человек увеличилось количество погибших в ДТП в Кинельском районе

В субботу, 19 июня, вечером в больнице скончалась женщина, доставленная в этот же день после ДТП в Кинельском районе, где три человека погибли на месте происшествия, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Напомним, что ДТП с двумя легковыми автомобилями на автодороге "Кинель-Богатое-Борское" произошло в субботу, 19 июня.
По информации пресс-службы областной полиции, при ДТП погибло три человека, один получил телесные повреждения.
Тем временем в оперативных структурах уточнили, что доставленной в больницу после ДТП была женщина, которая вечером скончалась в стационаре. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!