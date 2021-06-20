До четырех человек увеличилось количество погибших в ДТП в Кинельском районе

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В субботу, 19 июня, вечером в больнице скончалась женщина, доставленная в этот же день после ДТП в Кинельском районе, где три человека погибли на месте происшествия, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.