В Волге у о. Ермаковский под Новокуйбышевском утонул мужчина

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В четверг, 29 июля, в 10:50, из Волги у острова Ермаковский в Ставропольском районе Самарской области вытащили тело 74-летнего мужчины, утонувшего 26 июля. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.