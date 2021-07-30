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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" провело комплексное учебно-тренировочное занятие на ЛПДС в Самарской области

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" провело комплексное учебно-тренировочное занятие (КУТЗ) на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Похвистнево" Бугурусланского районного нефтепроводного управления (РНУ) в Самарской области.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Цель — повышение оперативности реагирования работников в условиях возможных нештатных ситуаций, отработка навыков применения специального оборудования и средств индивидуальной защиты, поддержание в постоянной готовности сил и средств для устранения последствий чрезвычайных ситуаций.

Согласно сценарию оператор ЛПДС "Похвистнево" зафиксировал падение давления ниже допустимого на подводном переходе магистрального нефтепровода (МН) Бугуруслан — Сызрань через р. Малый Кинель. В режиме телеуправления транспортировка нефти была "остановлена". Прибывшая на место патрульная группа обнаружила "выход нефти" на водную поверхность, оградило место предупреждающими знаками.

В оперативном режиме рубежи удерживающих боновых заграждений были развернуты на реках Малый и Большой Кинель. Использовалось специализированное оборудование — нефтесборщики, емкости для сбора нефти. Участники тренировки оперативно локализовали "разлив", после чего выполнили аварийно-восстановительные работы на участке условно поврежденного нефтепровода. В ходе УТЗ проводился постоянный эколого-аналитический мониторинг воздуха, почвы и поверхностных вод.

Задача осложнялась тремя дополнительными вводными, связанными с неисправностью оборудования. Работники службы главного механика ЛПДС "Похвистнево" устранили негерметичность разъема крышки фильтра-грязеуловителя, энергетики восстановили электроснабжение после повреждения опоры линии электропередачи. Специалисты по контрольно-измерительным приборам и автоматике устранили неисправность в телемеханике задвижки на линейной части МН после отказа ее работы в режиме телеуправления.

В устранении последствий условной аварии участвовали специалисты ЛПДС "Похвистнево", "Бавлы", "Кротовка", нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ) и дополнительной аварийно-спасательной группы профессионального аварийно-спасательного формирования (ПАСФ) — всего 76 работников Бугурусланского РНУ, использовалось 28 единиц транспортных средств и спецтехники, более 140 единиц оборудования.

За ходом учения наблюдали, в частности, представители администрации Кинель-Черкасского муниципального района и противопожарной службы Самарской области. Комиссия отметила, что ремонтно-восстановительные работы, предусмотренные сценарием, были выполнены своевременно и в полном объеме.

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