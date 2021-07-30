В Самарскую область поступило более 74 тыс. доз вакцин от COVID-19

В Самарскую область прибыла новая партия вакцин, в том числе более 16 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт" и более 58 тыс. доз вакцины ГамКовидВак ("Спутник V"). В настоящее время вакцины оперативно распределяются в медучреждения.

На сегодняшний день привито более 797 тысяч жителей, из них завершили вакцинацию почти 603 тысяч человек.

Пройти вакцинацию может любой желающий старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по телефону поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС. Также работает телефон горячей линии 122.

Продолжают работать мобильные прививочные пункты возле торговых центров "Мега" (парковка у центрального входа), "Космопорт" (парковка у входа в магазин "Спортмастер"), "Амбар" (парковка возле второго входа, напротив отдела ВЕFREE) в Самаре в пятницу с 14.00 до 19.00, в субботу и воскресенье с 11.00 до 18.00.

Ежедневно в Самаре в торговых центрах "Аврора" (3 корпус, 1 этаж, кабинет напротив магазина Fix Price) и "Гудок" (первый этаж, рядом с магазином "Детский мир") с 11.00 до 18.00 работают стационарные прививочные пункты.

Для повышения доступности вакцинации в регионе работают круглосуточные прививочные пункты.

Круглосуточный кабинет в Куйбышевском районе Самары располагается на базе больницы № 10 по адресу улица Медицинская, 4, 89277461440. С 8.00 до 20.00 прививку можно сделать в поликлиническом отделении учреждения в кабинете 8, после 20.00 — в травматологическом пункте.

В больнице № 6 по адресу улица Советской Армии, 56 пройти вакцинацию от COVID-19 можно с 8.00 до 20.00 в кабинете 210, с 20.00 до 7.30 — в кабинете 106, телефон 8(846)2079714.

Также в Самаре круглосуточный кабинет также работает на базе городской больницы № 4 по адресу улица Мичурина, 125, телефон 8(846)3124890.

Пройти вакцинацию в круглосуточных кабинетах в удобное время может любой житель региона. При себе необходимо иметь любой документ, удостоверяющий личность.

Круглосуточный кабинет в Тольятти работает на базе Ставропольской ЦРБ по адресу Автозаводское шоссе, 5, телефон 8(8482)790451.

Кроме того, есть дополнительные пункты, которые проводят вакцинацию жителей в вечернее и ночное время.

В Тольятти в поликлинике № 3 прививочный пункт работает до 24.00 (ул. Татищева, 24).

В Отрадном — на базе приемного отделения городской больницы по адресу улица Ленина, 61, 88466122348.

В Безенчуке — на базе приемного отделения ЦРБ по адресу улица Мамистова, 52, 88467624149.

В Чапаевске — на базе приёмного покоя ЦГБ по адресу улица Ленина, 104, 88463930447.

В Камышлинском районе — на базе приемного отделения ЦРБ по адресу с. Камышла, улица Победы, 68, 88466433741.