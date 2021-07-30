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Выборы Власть и политика

Виктор Полянский: Жесткая конкуренция на выборах даст достойный результат

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Профессор Самарского университета, сопредседатель общественного штаба по независимому наблюдению за голосованием Виктор Полянский в преддверии сентябрьских выборов отметил высокую конкуренцию кандидатов, которая предоставляет избирателям широкий выбор.

Напомним, в единый день голосования, 19 сентября 2021 года, в России пройдут выборы разного уровня, в том числе депутатов Государственной Думы, глав 12 субъектов федерации и депутатов законодательных органов власти в 39 регионах страны.

До этого момента осталось 50 дней. Почти 6,4 тыс. кандидатов выдвинулись на выбору в Госдуму. Конкурс — 14 человек на место, вдвое выше, чем при поступлении в МГУ.

Виктор Полянский подчеркнул, что такого явно заметного конкурсного подхода политических партий к получению мандатов, даже и в Государственной Думе, уже давно не было. По его мнению, жесткая конкуренция даст достойный результат.

Он уверен: конкурсный отбор одного из 14 претендентов обеспечит Госдуме качественный состав как по партийным спискам, так и по одномандатным округам.

"Это должно стимулировать наших избирателей пойти и высказаться относительно качества кандидатов, которых представили нам партии, или отдельные граждане сами себя выдвинули. На мой взгляд, надо воспользоваться конституционным правом и участвовать в выборах, тем самым выразив свою волю. Важно, чтобы процесс имел не только законный, но и легитимный характер, чтобы публичная власть обладала легитимными основами", - считает профессор.

Виктор Полянский добавил, что по Конституции, по избирательному законодательству голосование не является обязательным, но есть определенный долг перед своим государством, чтобы сформировать достойный механизм его управления.

"Призываю всех сделать этот выбор и сформировать достойный, очень важный институт нашей публичной власти, Государственной думы Федерального собрания России", - обратился он к жителям региона.

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