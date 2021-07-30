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Выборы Власть и политика

Владислав Волков высказал мнение о борьбе на предстоящих выборах в губернскую думу

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Доцент кафедры государственного административного права Самарского университета, сопредседатель общественного штаба по наблюдению за голосованием Владислав Волков высказал свое мнение о борьбе на предстоящих выборах в губернскую думу

Отметим, что на выборы в Государственную Думу выдвинулись уже 6389 кандидатов. На одно место претендуют около 14 человек. Серьезная конкуренция развернулась и среди претендентов на кресло в самарском региональном парламенте.

"В губернскую думу у нас уже больше 600 кандидатов и всего 50 мест. И это тоже весомая заявка на участие в конкурентной политической борьбе. В основном это выдвиженцы от политических партий, есть и самовыдвиженцы. Но с самовыдвиженцами пока есть некоторые вопросы, поскольку их не так много, их всего 25, насколько я знаю на данный момент", — рассказал эксперт.

По словам Владислава Волкова, небольшое количество самовыдвиженцев объясняется тем, что для участия в политической борьбе требуется высокая квалификация. Также необходимо понимать, как участвовать в выборах.

Сопредседатель общественного штаба по наблюдению за голосованием добавил: "Это необходимый фильтр для отсева, поскольку потом они, по крайней мере некоторые из них, будут представлять нас с вами, а нам случайные люди не нужны".

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