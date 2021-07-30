Владислав Волков высказал мнение о борьбе на предстоящих выборах в губернскую думу

Доцент кафедры государственного административного права Самарского университета, сопредседатель общественного штаба по наблюдению за голосованием Владислав Волков высказал свое мнение о борьбе на предстоящих выборах в губернскую думу
Отметим, что на выборы в Государственную Думу выдвинулись уже 6389 кандидатов. На одно место претендуют около 14 человек. Серьезная конкуренция развернулась и среди претендентов на кресло в самарском региональном парламенте.
"В губернскую думу у нас уже больше 600 кандидатов и всего 50 мест. И это тоже весомая заявка на участие в конкурентной политической борьбе. В основном это выдвиженцы от политических партий, есть и самовыдвиженцы. Но с самовыдвиженцами пока есть некоторые вопросы, поскольку их не так много, их всего 25, насколько я знаю на данный момент", — рассказал эксперт.
По словам Владислава Волкова, небольшое количество самовыдвиженцев объясняется тем, что для участия в политической борьбе требуется высокая квалификация. Также необходимо понимать, как участвовать в выборах.
Сопредседатель общественного штаба по наблюдению за голосованием добавил: "Это необходимый фильтр для отсева, поскольку потом они, по крайней мере некоторые из них, будут представлять нас с вами, а нам случайные люди не нужны".
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...