Анастасия Павлюченкова поборется за чемпионский титул в миксте на Олимпиаде

Анастасия Павлюченкова вышла в финал микста на Олимпиаде. Об этом сообщает championat.com.

Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев вышли в финал олимпийского турнира в Токио в смешанном парном разряде. В полуфинале они обыграли представителей Австралии Эшли Барти и Джона Пирса со счетом 5:7, 6:4, [13:11].

За титул олимпийских чемпионов Павлюченкова и Рублев сразятся с победителями матча между парами Елена Веснина / Аслан Карацев (Россия) — Нина Стоянович / Новак Джокович (Сербия).

Финал теннисного турнира в миксте состоится 1 августа.