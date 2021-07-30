Самарец Павел Сухов стал серебряным призером Олимпиады

Российская сборная завоевала серебряную медаль в командном турнире в фехтовании на шпагах. За россиян выступал самарец Павел Сухов.

В финале Сухов и Ко уступили сборной Японии — 36:45.

Для сборной России эта медаль стала первой за 25 лет медаль в этом виде фехтования.

"Медаль — невероятно круто, но сейчас это не чувствуется. Сейчас есть расстройство от проигранного поединка. Воспринимаем все как поражение. Рассчитывали взять золото, когда выходили на финал. Но если вы спросите меня то же самое после церемонии награждения, я отвечу, что серебро — это нереально круто", — прокомментировал Сухов сразу после поединка.