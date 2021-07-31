В регионе зарегистрирован еще 461 случай новой коронавирусной инфекции

В субботу, 31 июля, в регионе подтвержден 461 случай новой коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб. Из них большинство приходится традиционно на столицу региона - там COVID-19 заболело 189 человек. На втором месте Тольятти - 72 случая заражения за сутки.
Дальнейшая география распространения вируса такова:
- 18 в г. Кинель
- 17 в г. Новокуйбышевск
- 15 в Волжском районе
- 14 в г. Сызрань
- 12 в Красноярском районе
- 10 в г. Отрадный
- 10 в г. Чапаевск
- 9 в г. Похвистнево
- 8 в г. Жигулевск
- 7 в Большеглушицком районе
- 7 в Кошкинском районе
- 6 в Похвистневском районе
- 6 в Кинель-Черкасском районе
- 6 в Богатовском районе
- 6 в г. Октябрьск
- 5 в Ставропольском районе
- 5 в Сергиевском районе
- 4 в Камышлинском районе
- 4 в Нефтегорском районе
- 3 в Хворостянском районе
- 3 в Клявлинском районе
- 3 в Елховском районе
- 3 в Борском районе
- 2 в Красноармейском районе
- 2 в Большечерниговском районе
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 2 в Шенталинском районе
- 2 в Алексеевском районе
- 2 в Приволжском районе
- 2 в Исаклинском районе
- 2 в Пестравском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Шигонском районе
- 1 в Кинельском районе
437 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 24 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 76310 случаев коронавируса.
Скончались за сутки 17 человек, в том числе женщины 70, 71, 82, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем; женщины 49, 60, 70, 70, 78, 84, 89 лет, мужчины 63, 66, 77 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; женщина 58 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы и онкологическим заболеванием; женщины 56, 86 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы. Всего умер от коронавируса в регионе 2641 человек.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 82,71, по стране - 108,6. Коэффициент летальности в области - 3,46, в стране - 2,53.
Последние комментарии
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
((((
Очередная реклама вакцинации ((((