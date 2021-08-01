В воскресенье, 1 августа, в Самарской области коронавирусом заболели еще 463 человека. Выздороветь смогли 246 пациентов, 15 жителей, которым ранее поставили диагноз COVID-19, не справились с болезнью и скончались.
Всего в Самарской области выявлено 76 773 заболевших, выздоровело 70 998 человек, умерло 2 656 пациентов.
По данным стопкоронавирус.рф, за сутки в России выявлено 22 804 больных, выздоровел 17 271 человек, умерло 789 пациентов. За все время пандемии в РФ заболело 6 288 677 человек, выздоровело 5 625 890 больных, погибло 159 352 пациентов.
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ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
((((
Очередная реклама вакцинации ((((