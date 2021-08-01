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В воскресенье, 1 августа, в Самарской области коронавирусом заболели еще 463 человека. Выздороветь смогли 246 пациентов, 15 жителей, которым ранее поставили диагноз COVID-19, не справились с болезнью и скончались.