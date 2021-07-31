В Самарскую область доставили новую партию вакцин против COVID-19

В субботу, 31 июля, стало известно, что в регион завезли 16 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт" и более 58 тыс. доз вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"). Сейчас вакцины оперативно распределяются в медучреждения, сообщили в правительстве Самарской области.

По данным чиновников, в регионе привито более 797 тыс. жителей, из них завершили вакцинацию почти 603 тыс. человек.

Прививочные пункты работают возле торговых центров "Мега" (парковка у центрального входа), "Космопорт" (парковка у входа в магазин "Спортмастер"), "Амбар" (парковка возле второго входа, напротив отдела Вefree) в пятницу с 14:00 до 19:00, в субботу и воскресенье — с 11:00 до 18:00. В ТЦ "Аврора" (3-й корпус, 1-й этаж, кабинет напротив магазина Fix Price) и "Гудок" (1-й этаж, рядом с магазином "Детский мир") вакцинируют ежедневно.

Также в Самаре в трех медучреждениях можно привиться круглосуточно. Пункты вакцинации в режиме 24/7 на базе больниц № 6 и 10 открыли в конце июня. При ГБ № 4 кабинет работает круглосуточно с апреля.

В других населенных пунктах привиться вечером и ночью можно по следующим адресам: