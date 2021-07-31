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Здравоохранение Общество

В Самарскую область доставили новую партию вакцин против COVID-19

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 31 июля, стало известно, что в регион завезли 16 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт" и более 58 тыс. доз вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"). Сейчас вакцины оперативно распределяются в медучреждения, сообщили в правительстве Самарской области.

По данным чиновников, в регионе привито более 797 тыс. жителей, из них завершили вакцинацию почти 603 тыс. человек.

Прививочные пункты работают возле торговых центров "Мега" (парковка у центрального входа), "Космопорт" (парковка у входа в магазин "Спортмастер"), "Амбар" (парковка возле второго входа, напротив отдела Вefree) в пятницу с 14:00 до 19:00, в субботу и воскресенье — с 11:00 до 18:00. В ТЦ "Аврора" (3-й корпус, 1-й этаж, кабинет напротив магазина Fix Price) и "Гудок" (1-й этаж, рядом с магазином "Детский мир") вакцинируют ежедневно.

Также в Самаре в трех медучреждениях можно привиться круглосуточно. Пункты вакцинации в режиме 24/7 на базе больниц № 6 и 10 открыли в конце июня. При ГБ № 4 кабинет работает круглосуточно с апреля.

В других населенных пунктах привиться вечером и ночью можно по следующим адресам:

  •     круглосуточный кабинет в Тольятти на базе Ставропольской ЦРБ, Автозаводское шоссе, 5;
  •     в Тольятти в поликлинике № 3 прививочный пункт работает до 24:00 (ул. Татищева, 24);
  •     в Отрадном — на базе приемного отделения горбольницы, ул. Ленина, 61;
  •     в Безенчуке — на базе приемного отделения ЦРБ, ул. Мамистова, 52;
  •     в Чапаевске — на базе приемного покоя ЦГБ, ул. Ленина, 104;
  •     в Камышлинском районе — на базе приемного отделения ЦРБ, Камышла, улица Победы, 68.

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ужас

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Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров

Walerii Trofimov 01 июля 2021 10:34 Спрос, рожденный дефицитом: где привиться вакциной "КовиВак" в Самаре

Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.

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((((

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