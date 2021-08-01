Самарские братья-рапиристы завоевали серебряную медаль на Олимпиаде в Токио

В воскресенье 1 августа, сборная России по фехтованию на рапире в командных соревнованиях встречалась с командой Франции. В составе нашей сборной двое самарцев — это братья Кирилл и Антон Бородачевы. вместе с ними в команде выступали Тимур Сафин и Владислав Мыльников.

Напомним, что наш регион в Японии, на главных спортивных соревнования планеты представляют 13 человек из Самарской области. Гребец Александр Вязовкин, фехтовальщики — Виолетта Храпина, Павел Сухов Кирилл Бородачев, Антон Бородачев, Дарья Межецкая — дзюдо, Александр Лифанов — современное пятиборье, Андрей Юдин — прыжки на батуте, Александр Кудашев — плавание, Анна Чернышева — каратэ, Екатерина Круглова — велоспорт — BMX, Анастасия Лагина и Ольга Фомина (ГК "Лада") — гандбол.

Вслед за серебряной медалью шпажиста Павла Сухова у Самарской области теперь еще одно "серебро".