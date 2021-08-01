Анастасия Павлюченкова принесла России победу на токийской Олимпиаде

Российский финал в миксте теннисного турнира на токийской Олимпиаде завершился победой Анастасии Павлюченковой и Андрея Рублева.

Это первые золотые медали в истории России в смешанном разряде. Серебро достаётся паре Елена Веснина — Аслан Карацев, сообщает sport-express.ru.

Российских финалов в теннисе на Олимпиадах не было с 2008 года — тогда в Пекине играли Елена Дементьева и Динара Сафина. В миксте у нашей страны вообще никогда не было медалей, а сейчас будет сразу две.