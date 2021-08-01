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Здравоохранение Общество

В регионе от COVID-19 за сутки умерло 15 человек

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным областного оперативного штаба на воскресенье, 1 августа, еще 15 жителей самарского региона не смогли победить COVID-19.

Среди погибших: женщины 64, 70, 70, 71, 78, 79, 82, 91 года, мужчина 86 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем; мужчины 62, 73 лет, женщины 70, 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; мужчина 81 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания; женщина 58 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы и онкологическим заболеванием.

Наибольшее количество заразившихся обнаружили в Самаре и Тольятти. Всего больных за сутки обнаружили в 36 городах и районах губернии.

- 197 в г. Самара
- 78 в г. Тольятти
- 22 в г. Новокуйбышевск
- 19 в г. Кинель
- 14 в г. Сызрань
- 12 в г. Отрадный
- 11 в г. Чапаевск
- 10 в Волжском районе
- 10 в Богатовском районе
- 9 в Ставропольском районе
- 9 в Красноярском районе
- 7 в г. Октябрьск
- 6 в г. Похвистнево
- 6 в г. Жигулевск
- 5 в Хворостянском районе
- 5 в Кинель-Черкасском районе
- 5 в Большеглушицком районе
- 5 в Кошкинском районе
- 4 в Похвистневском районе
- 3 в Камышлинском районе
- 3 в Сергиевском районе
- 2 в Приволжском районе
- 2 в Елховском районе
- 2 в Борском районе
- 2 в Большечерниговском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Клявлинском районе
- 2 в Исаклинском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Шенталинском районе
- 1 в Шигонском районе
- 1 в Кинельском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Пестравском районе

438 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 25 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Гид потребителя

Последние комментарии

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

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Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров

Walerii Trofimov 01 июля 2021 10:34 Спрос, рожденный дефицитом: где привиться вакциной "КовиВак" в Самаре

Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.

Николай Николаевич 01 июня 2021 10:21 В Самарской области 400 тыс. жителей привиты от COVID-19

((((

Николай Николаевич 01 июня 2021 10:18 Жители Хрящевки прошли вакцинацию в мобильном комплексе

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