В Тольятти разыскивают пропавшего 69-летнего мужчину

В Тольятти полицейские разыскивают пропавшего 69-летнего Дмитрия Грубова, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Тольяттинец, нуждающийся в медицинской помощи, вышел из дома утром 25 июня и не вернулся.

Приметы пропавшего: на вид 70 лет, славянская внешность, худощавое телосложение, седые волосы средней длины, серые глаза, густые дугообразные брови, был одет в черные кроссовки с красными и белыми вставками, черные спортивные штаны с вертикальными белыми вставками, голубую футболку, красную спортивную куртку с горизонтальной черной вставкой. Особые предметы: на обеих кистях рук белые пятна.

Правоохранители просят всех, кто имеет сведения о местонахождении разыскиваемого, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или телефонам: 8(8482)93-47-50, 8-(8482)93-47-34, 89171223834 или по телефону 112.