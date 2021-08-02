Коронавирус унес 14 жизней в Самарской области за сутки

В Самарской области 2 августа зарегистрировано 14 смертей от коронавирусной инфекции и 466 вновь заболевших, сообщает стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 2670 человек, заболевание выявлено у 77239 человек.

За сутки выздоровели 267 пациентов, всего вылечились 71265 человек.