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Страхование Финансы

"Росгосстрах" стал эксклюзивным партнером Группы "АВТОВАЗ" по личному страхованию сотрудников предприятий Группы

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам конкурса, объявленного АО "АВТОВАЗ", компания "Росгосстрах" признана победителем в нескольких лотах. Старейший страховщик страны на протяжении года будет предоставлять услуги добровольного медицинского страхования и страхования от несчастных случаев на производстве для сотрудников предприятий Группы "АВТОВАЗ".

Помимо этого "Росгосстрах" обеспечит страховую защиту при эксплуатации автопарка и опасных объектов Группы "АВТОВАЗ".

Также "Росгосстрах" предоставит услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности таможенных представителей и членов СРО.

Суммарная ответственность компании "Росгосстраха" по заключенным договорам страхования превышает 8,1 млрд рублей.

"Мы активно развиваем партнерство с крупнейшим предприятием автомобильной промышленности в нашей стране. Наша компания готова предоставить Группе "АВТОВАЗ" надежную страховую защиту, качественный сервис, комфортное обслуживание застрахованных и оперативное урегулирование страховых случаев, — говорит директор Самарского филиала "Росгосстраха" Александр Фролов. — В прошлом году с учетом увеличения количества наших клиентов в Тольятти, где находится штаб-квартира "АВТОВАЗ", в регионе была запущена отдельная телефонная линия для приема и обработки обращений застрахованных по ДМС. За счет использования новых технологий и повышения уровня клиентского сервиса мы усовершенствовали подходы к корпоративному страхованию в компании, чтобы даже в столь масштабных проектах обеспечить индивидуальные условия обслуживания для сотрудников компаний-клиентов".

В Самарской области действует филиал ПАО СК "Росгосстрах", который включает 27 агентств, страховых отделов и агентских участков, а также Региональный центр урегулирования убытков в Самаре, и межрайонный центр в Тольятти.

ПАО СК "Росгосстрах" — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка "Открытие".

На территории Российской Федерации действуют более 1600 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов. 6 октября 2021 года система "Росгосстрах" отметит 100 лет со дня своего создания. www.RGS.ru

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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