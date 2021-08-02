"Росгосстрах" стал эксклюзивным партнером Группы "АВТОВАЗ" по личному страхованию сотрудников предприятий Группы

По итогам конкурса, объявленного АО "АВТОВАЗ", компания "Росгосстрах" признана победителем в нескольких лотах. Старейший страховщик страны на протяжении года будет предоставлять услуги добровольного медицинского страхования и страхования от несчастных случаев на производстве для сотрудников предприятий Группы "АВТОВАЗ".

Помимо этого "Росгосстрах" обеспечит страховую защиту при эксплуатации автопарка и опасных объектов Группы "АВТОВАЗ".

Также "Росгосстрах" предоставит услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности таможенных представителей и членов СРО.

Суммарная ответственность компании "Росгосстраха" по заключенным договорам страхования превышает 8,1 млрд рублей.

"Мы активно развиваем партнерство с крупнейшим предприятием автомобильной промышленности в нашей стране. Наша компания готова предоставить Группе "АВТОВАЗ" надежную страховую защиту, качественный сервис, комфортное обслуживание застрахованных и оперативное урегулирование страховых случаев, — говорит директор Самарского филиала "Росгосстраха" Александр Фролов. — В прошлом году с учетом увеличения количества наших клиентов в Тольятти, где находится штаб-квартира "АВТОВАЗ", в регионе была запущена отдельная телефонная линия для приема и обработки обращений застрахованных по ДМС. За счет использования новых технологий и повышения уровня клиентского сервиса мы усовершенствовали подходы к корпоративному страхованию в компании, чтобы даже в столь масштабных проектах обеспечить индивидуальные условия обслуживания для сотрудников компаний-клиентов".