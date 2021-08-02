ВСК застраховала монументальную композицию "Союз поколений десантников"

Торжественное открытие памятника — монументальной композиции "Союз поколений десантников" прошло в Уфе. Компания ВСК застраховала скульптуру на сумму 25 млн рублей.
Три скульптуры на фоне знамени с эмблемой ВДВ символизируют три поколения военных десантников: поколение времен Великой Отечественной войны; воинов-интернационалистов; военнослужащих нашего времени. Фигура мальчика — это символ подрастающего поколения защитников Отечества, равняющегося на героические традиции своих отцов и дедов. Автором композиции выступил уфимский скульптор Артем Зеленин.
"Эстетика памятника отражает крепкую связь всех поколений военных десантников и подрастающих защитников Отечества. Эта незримая, но очень важная связь откликается в сердцах сотрудников нашей компании, поэтому мы приняли решение обеспечить страховую защиту нового монумента в уфимском парке Победы", — отметил Дмитрий Коземаслов, директор Уфимского филиала Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.