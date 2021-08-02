Начиная с 1 августа 2021, клиентам компании "ВСК - Линия жизни" к оформлению доступна программа инвестиционного страхования жизни "Линия дохода. Драйвер роста" с увеличенной ставкой ежегодного купона 10%.
По программе ИСЖ "Линия дохода. Драйвер роста" клиенты имеют возможность получить доход 10% годовых при положительной динамике акций. Инвестиционная стратегия основана на принципе диверсификации: базовый актив состоит из акций компаний-лидеров рынка в банковском, технологическом, автомобильном, потребительском секторах экономики. Программа заключается на 5 лет.
Если на дату выплаты стоимость акций одной или нескольких компаний в корзине программы снизилась, благодаря механизму "Купонная память" вы сохраните возможность получить доход. "ВСК - Линия жизни" начислит очередной купон и все невыплаченные ранее, когда акции либо повторят "точку входа", либо превысят её, пусть даже и незначительно. При этом, вне зависимости от динамики акций, по окончании программы вы вернёте все вложенные средства.
Оформить программу с размером ежегодного купона 10% можно на сайте компании.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.