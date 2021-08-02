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Страхование Финансы

Компания "ВСК - Линия жизни" повышает ставку купона по программе ИСЖ "Линия дохода. Драйвер роста" до 10%

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Начиная с 1 августа 2021, клиентам компании "ВСК - Линия жизни" к оформлению доступна программа инвестиционного страхования жизни "Линия дохода. Драйвер роста" с увеличенной ставкой ежегодного купона 10%.

По программе ИСЖ "Линия дохода. Драйвер роста" клиенты имеют возможность получить доход 10% годовых при положительной динамике акций. Инвестиционная стратегия основана на принципе диверсификации: базовый актив состоит из акций компаний-лидеров рынка в банковском, технологическом, автомобильном, потребительском секторах экономики. Программа заключается на 5 лет.

Если на дату выплаты стоимость акций одной или нескольких компаний в корзине программы снизилась, благодаря механизму "Купонная память" вы сохраните возможность получить доход. "ВСК - Линия жизни" начислит очередной купон и все невыплаченные ранее, когда акции либо повторят "точку входа", либо превысят её, пусть даже и незначительно. При этом, вне зависимости от динамики акций, по окончании программы вы вернёте все вложенные средства.

Оформить программу с размером ежегодного купона 10% можно на сайте компании.

Гид потребителя

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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