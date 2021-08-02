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Дмитрий Азаров: "Три серебра в фехтовании – беспрецедентный успех самарской школы" Анастасия Павлюченкова принесла России победу на Олимпиаде Самарские братья-рапиристы завоевали серебряную медаль на Олимпиаде в Токио Самарец Павел Сухов стал серебряным призером Олимпиады Анастасия Павлюченкова поборется за чемпионский титул в миксте на Олимпиаде

Олимпийские Спорт

Константин Доладов: "Развитие фехтовального спорта в Самаре в надёжных руках"

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Российская сборная завоевала серебряную медаль в командном турнире в фехтовании на шпагах. За россиян выступал самарец Павел Сухов. Для сборной России медаль стала первой за 25 лет в этом виде фехтования.

Фото: предоставлено автором

В воскресенье, 1 августа, сборная России по фехтованию на рапире в командных соревнованиях встречалась с командой Франции. В составе нашей сборной двое самарцев — это братья Кирилл и Антон Бородачевы. Самарские братья-рапиристы завоевали серебряную медаль.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул: "Серебряные медали наших рапиристов, а также Павла Сухова в командном состязании на шпаге — лучший результат самарской школы фехтования за всю историю. Были медали наших спортсменов в 1992 и 1996 году, но сразу три олимпийских результата — это беспрецедентный успех!"

Современный центр фехтования открыли в Самаре при поддержке правительства Самарской области в прошлом году. До этого у СШОР № 17, в которой тренируются фехтовальщики, не было собственной тренировочной базы, они оттачивали мастерство в приспособленных помещениях на разных городских площадках. Ситуация в корне поменялась после того, как в 2018 году спортсмены обратились к главе региона Дмитрию Азарову с просьбой посодействовать в решении вопроса, передать под нужды школы историческое здание военных казарм Линдовского городка, расположенное на территории стадиона "Торпедо". Губернатор поддержал инициативу — на капитальный ремонт здания были выделены средства из регионального бюджета.

Накануне Олимпийских игр председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области Константин Доладов побывал в Центре фехтования и был впечатлен не только современным оснащением, но и сохраненным в процессе бережной реставрации архитектурным обликом здания, являющегося объектом культурного наследия.

"Как основатель и руководитель спортивной школы прыжков на батуте "Акробат-Самара", я знаю не понаслышке, что для побед в соревнованиях важно заниматься в комфортных условиях. Сейчас зал для фехтования отвечает всем необходимым требованиям, а это значит, что ребята, занимающиеся в нем, будут достигать самых высоких вершин в спорте", — отметил Константин Доладов.

В спортивной школе олимпийского резерва № 17 занимается более 800 человек, из них на отделении фехтования — 164 человека. Самым младшим воспитанникам школы — 10 лет, старшим — 25.

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