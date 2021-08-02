16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Интурист" предоставит родственникам пострадавших в ДТП с автобусом билеты в Анталью В Анталье перевернулся автобус с туристами из Самарской области В Самарской области в ДТП погиб водитель трактора В Кировском районе сбили пенсионера, переходящего улицу В Нефтегорске автомобиль ГИБДД врезался в три машины

ДТП Происшествия

"Интурист" предоставит родственникам пострадавших в ДТП с автобусом билеты в Анталью

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 2 августа, губернатор Дмитрий Азаров в своем Инстаграме рассказал, что сейчас выясняются все обстоятельства трагического происшествия, которое сегодня случилось в Турции, уточняются детали для оказания всей необходимой помощи.

Напомним, автобус с российскими туристами попал в ДТП на трассе в Турции. Он следовал из поселка Конаклы в аэропорт Антальи, туристы должны были вылететь в Самару в 21:50 рейсом ZF 6394.

В автобусе находились 22 российских туриста, все они из Самарской области, среди них — двое детей. По последней информации, погибших четверо.

Туроператор "Интурист" готов предоставить родственникам пострадавших билеты в Анталью. Для этого им нужно обратиться в те турагентства, где покупались туры, или в центральный офис "Интуриста" в Москве по телефону 8 (495) 933–55–77.

Работает и горячая линия: +90 538 393–34–51.

В настоящий момент все туристы находятся в четырех больницах провинции Анталья. Информация о состоянии пострадавших уточняется. Водитель автобуса находится без сознания в тяжелом состоянии, отметили представитель туроператора.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Пушкарев 16 июня 2021 10:17 В Клявлинском районе легковушка въехала в мотоблок с двумя подростками, один из них погиб

А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!

брат Горонфло 07 мая 2021 18:05 Пострадавший в ДТП на Московском шоссе мотоциклист скончался

Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...

брат Горонфло 07 мая 2021 18:03 В Сызранском районе столкнулись шесть грузовиков, есть пострадавшие

Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...

Хорен Григорьян 04 октября 2018 14:02 Водителю эвакуатора, повредившему четыре машины, грозит предупреждение или штраф до 500 рублей

А машины ремонтировать да чей счёт будут?

Анастасия Копкина 14 сентября 2018 07:06 Четыре человека пострадали в опрокинувшемся в кювет Renault в Кинель-Черкасском районе

А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5