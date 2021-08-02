"Интурист" предоставит родственникам пострадавших в ДТП с автобусом билеты в Анталью

В понедельник, 2 августа, губернатор Дмитрий Азаров в своем Инстаграме рассказал, что сейчас выясняются все обстоятельства трагического происшествия, которое сегодня случилось в Турции, уточняются детали для оказания всей необходимой помощи.

Напомним, автобус с российскими туристами попал в ДТП на трассе в Турции. Он следовал из поселка Конаклы в аэропорт Антальи, туристы должны были вылететь в Самару в 21:50 рейсом ZF 6394.

В автобусе находились 22 российских туриста, все они из Самарской области, среди них — двое детей. По последней информации, погибших четверо.

Туроператор "Интурист" готов предоставить родственникам пострадавших билеты в Анталью. Для этого им нужно обратиться в те турагентства, где покупались туры, или в центральный офис "Интуриста" в Москве по телефону 8 (495) 933–55–77.

Работает и горячая линия: +90 538 393–34–51.

В настоящий момент все туристы находятся в четырех больницах провинции Анталья. Информация о состоянии пострадавших уточняется. Водитель автобуса находится без сознания в тяжелом состоянии, отметили представитель туроператора.