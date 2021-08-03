В селе Ширяево пройдет традиционный праздник "Репин навсегда"

5 августа в день рождения художника Ильи Репина Самарский художественный музей проведет традиционный праздник искусств "Репин навсегда" (6+) в селе Ширяево.

2021 год объявлен перекрестным Годом музеев России и Италии, поэтому на открытии будут присутствовать вице-президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини и первый советник отдела по продвижению итальянской культуры, науки, языка и координации консульской сети пресс-службы Посольства Италии Микеле Мисто.

На празднике пройдет презентация работы российско-итальянского скульптора Владимира Амадео "Стрекоза", созданной по мотивам картины Ильи Репина. Выступят музыканты Волжского русского народного хора, театр "Самарская площадь" покажет спектакль "Репин: дней связующая нить". Гостей ждут разнообразные мастер-классы.

Посетители историко-музейного комплекса смогут увидеть выставку самарского живописца Александра Баканова "Великие традиции. Далекие и близкие", приуроченную к 150-летию пребывания Репина в Ширяево.