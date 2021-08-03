Два хоккеиста покинули "Ладу"

Хоккейный клуб "Лада" покинули два игрока, сообщает пресс-служба клуба.

По обоюдному согласию сторон расторг контракты с вратарем Михаилом Мустафиным и нападающим Альбертом Черновым.

Также "Лада" произвел обмен с "Дизелем": защитники Роман Авдюшкин и Егор Шептухин отправились в Тольятти. Взамен пензенский клуб получил денежную компенсацию.

Защитник Авдюшкин в сезоне 2020/21 набрал 11 (3+8) очка в 32 матчах регулярного чемпионата НМХЛ за "Дизелист", в 11 матчах плей-офф — 2 передачи. Роман сыграл в 1 матче за "Дизель" в ВХЛ, но набранными очками не отметился.

Защитник Шептухин в сезоне 2020/21 набрал 15 (3+12) очка в 27 матчах регулярного чемпионата НМХЛ за "Дизелист", в 11 матчах плей-офф — 1 передачу. Егор сыграл в 3 матчах за "Дизель" в ВХЛ, но набранными очками не отметился.