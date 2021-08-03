Новая встреча проекта "Битва импровизаций" состоится 4 августа в сквере им. Пушкина

В среду, 4 августа, в 19:00, в сквере имени А. С. Пушкина в Самаре пройдет очередная серия проекта "Битва импровизаций".

В этот раз в соревновании примут участие художницы Диана Кравченко и Мария Юрьева. За час каждая должна будет создать произведение по заданной теме. Организаторы уже уточнили, что тема для импровизации как-то связана с Самарой.

Лучшего художника выберут зрители. Победительница встретится в полуфинале с Александром Ильюшиным, выигравшим у Мирославы Завтур. А вторая пара полуфиналистов определится после встречи Марка Берне и Никиты Никитина: они поборются за право встретиться с Анастасией Захаровой, победившей Марию Армен.

Куратором встречи в сквере им. А. С. Пушкина выступит сотрудник филиала Третьяковской галереи в Самаре Николай Кислухин.

За турнирной таблицей можно следить по ссылке.